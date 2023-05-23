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Премьер Марапе: Папуа — Новая Гвинея не будет базой для наступательных операций США

Политика
Премьер Марапе: Папуа — Новая Гвинея не будет базой для наступательных операций США

Итоги встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном прокомментировал премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймс Марапе. По его словам, государство не будет использоваться для «развязывания войны», сообщает The Guardian.

Политик высказался о подписании двустороннего оборонного соглашения между островным государством и Соединенными Штатами. Территория ПНГ не будет будет использоваться для наступательных военных операций США, заверил папуа-новогвинейский премьер.

Итоговый текст договора, который, по утверждению сторон, касается морской безопасности, не был опубликован. Предполагается, что соглашение расширит доступ Соединенных Штатов к военным и другим объектам в Папуа — Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в области безопасности в южной части Тихого океана.
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