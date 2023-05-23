Премьер Марапе: Папуа — Новая Гвинея не будет базой для наступательных операций США

Итоговый текст договора, который, по утверждению сторон, касается морской безопасности, не был опубликован. Предполагается, что соглашение расширит доступ Соединенных Штатов к военным и другим объектам в Папуа — Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в области безопасности в южной части Тихого океана.