Премьер Марапе: Папуа — Новая Гвинея не будет базой для наступательных операций США

Итоги встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном прокомментировал премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймс Марапе. По его словам, государство не будет использоваться для «развязывания войны», сообщает The Guardian.
Политик высказался о подписании двустороннего оборонного соглашения между островным государством и Соединенными Штатами. Территория ПНГ не будет будет использоваться для наступательных военных операций США, заверил папуа-новогвинейский премьер.
Итоговый текст договора, который, по утверждению сторон, касается морской безопасности, не был опубликован. Предполагается, что соглашение расширит доступ Соединенных Штатов к военным и другим объектам в Папуа — Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в области безопасности в южной части Тихого океана.