Минюст предложил не считать выпущенные до 2014 года карты России нарушением закона

Карты России, выпущенные до 2014 года не могут считаться экстремистскими, так как для этого такие материалы должны печататься умышленно, считают в Министерстве юстиции России.
Комиссия представителей МВД, Минэкономразвития, Минфина, ФСБ и Росреестра также одобрила соответствующую поправку в законопроект. Изменения были внесены в закон от 2022 года в связи с замечаниями правительства России.
«Поправка дает достаточно четкий ответ. То есть если карту издали до 2014 года, когда Крым был в составе Украины, то это не правонарушение», — прокомментировал поправку один из авторов первого законопроекта замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев.
Закон в новой редакции будет предусматривать штраф до миллиона рублей за умышленное создание картографических материалов, оспаривающих территориальную целостность России.
Ранее издание «Ридус» сообщало о появлении в законе об иноагентах категории «третьи лица». Законодатели предлагают относить к ним тех, кто опосредованно помогает тем, кто находится под иностранным влиянием, но никак не связан с теми людьми.