Эксперты перечислили полезные свойства семян подсолнечника

Словацкие эксперты заявили о том, что семена подсолнечника обладают массой полезных свойств, в том числе – противовоспалительным действием, пишет Planet Today.
Масличные культуры обогащены насыщенными жирами, которые являются сердечными стимуляторами. Они снижают «плохой холестерин» и придают сосудам необходимый тонус.
Однако самым главным полезным свойством семян подсолнечника является их противовоспалительное действие. Употребление семечек может защитить организм от появления многих серьезных заболеваний.
Кроме того, в семечках содержатся такие элементы, как цинк, витамин Е и селен. Эти компоненты благотворно влияют на организм и способствуют защите от заболеваний и укреплению иммунитета.
Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах лука. Они считают, что луковый сок влияет на содержание холестерина в организме. Он снижает количество элемента и уменьшает объем талии.