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Эксперты перечислили полезные свойства семян подсолнечника

Общество
Эксперты перечислили полезные свойства семян подсолнечника

Словацкие эксперты заявили о том, что семена подсолнечника обладают массой полезных свойств, в том числе – противовоспалительным действием, пишет Planet Today.

Масличные культуры обогащены насыщенными жирами, которые являются сердечными стимуляторами. Они снижают «плохой холестерин» и придают сосудам необходимый тонус.

Однако самым главным полезным свойством семян подсолнечника является их противовоспалительное действие. Употребление семечек может защитить организм от появления многих серьезных заболеваний.

Кроме того, в семечках содержатся такие элементы, как цинк, витамин Е и селен. Эти компоненты благотворно влияют на организм и способствуют защите от заболеваний и укреплению иммунитета.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах лука. Они считают, что луковый сок влияет на содержание холестерина в организме. Он снижает количество элемента и уменьшает объем талии.
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