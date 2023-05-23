Менее трети граждан России мечтают о собственном бизнесе

По данным ВЦИОМ, сейчас порядка 27% опрошенных совершеннолетних россиян хотели бы иметь свой бизнес. Более 20% респондентов имеют такое желание довольно давно, а еще 5% всерьез задумались об этом недавно, сообщает УралПолит.Ru.