Менее трети граждан России мечтают о собственном бизнесе

Специалисты ВЦИОМ опубликовали итоги опроса россиян на тему отношения к открытию своего бизнеса.
По данным ВЦИОМ, сейчас порядка 27% опрошенных совершеннолетних россиян хотели бы иметь свой бизнес. Более 20% респондентов имеют такое желание довольно давно, а еще 5% всерьез задумались об этом недавно, сообщает УралПолит.Ru.
Попутно выяснилось, что за последние 15 лет число россиян, мечтающих об открытии своего бизнеса, уменьшилось на 5%. Принципиально равнодушными к перспективе иметь свое дело оказались 42% респондентов.