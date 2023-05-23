Гражданина Украины приговорили к 16 годам за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

Жителя Украины приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Приговор Тульского областного суда в отношении украинского гражданина Андрея Петкевича, признанного виновным в шпионаже, вступил в законную силу. Он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В ходе мероприятий было установлено, что иностранец по заданию разведслужб Украины искал сотрудников российских оборонных предприятий, имеющих доступ к секретам. Его целями были вербовка и получение сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.
В ЦОС указали, что шпионскую деятельность Петкевича своевременно пресекли. Ранее тульские СМИ сообщали, что 42-летний уроженец Днепропетровска был задержан в августе 2021 года.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании гражданки Украины за шпионаж. Об этом информирует «Царьград».