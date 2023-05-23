Эндокринолог Екатерина Казачкова объяснила, помогают ли сигареты избавиться от стресса

Курение весьма вредит здоровью. Многие курящие полагают, что вдыхание табачного дыма оказывает помощь в борьбе со стрессом. Однако все обстоит иначе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на Sputnik, бытует мнение, будто сигареты успокаивают. Перенервничав, многие курильщики прибегают к сигаретам, чтобы расслабиться. Однако успокаивают вовсе не сигареты, не никотин и не дым табака, а то, каким образом человек дышит во время курения, заметила медик.
По словам Казачковой, именно дыхательные практики действуют на нервную систему с успокоительным эффектом, а не прием табачной продукции. Даже если человек будет методично вдыхать и выдыхать чистый воздух, то это поможет ему успокоиться, подчеркнула специалист.