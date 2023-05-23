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Эндокринолог Екатерина Казачкова объяснила, помогают ли сигареты избавиться от стресса

Общество
Эндокринолог Екатерина Казачкова объяснила, помогают ли сигареты избавиться от стресса

Курение весьма вредит здоровью. Многие курящие полагают, что вдыхание табачного дыма оказывает помощь в борьбе со стрессом. Однако все обстоит иначе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на Sputnik, бытует мнение, будто сигареты успокаивают. Перенервничав, многие курильщики прибегают к сигаретам, чтобы расслабиться. Однако успокаивают вовсе не сигареты, не никотин и не дым табака, а то, каким образом человек дышит во время курения, заметила медик.

По словам Казачковой, именно дыхательные практики действуют на нервную систему с успокоительным эффектом, а не прием табачной продукции. Даже если человек будет методично вдыхать и выдыхать чистый воздух, то это поможет ему успокоиться, подчеркнула специалист.
мнение врача курение дыхательные практики
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