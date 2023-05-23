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Мишустин указал на важность для технологической безопасности развития нефтехимии

Экономика
Мишустин указал на важность для технологической безопасности развития нефтехимии

Развитие нефтехимической отрасли важно для обеспечения технологической безопасности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Китай.

Глава правительства посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec в городе Шанхай. Там он отметил, что данная организация давно и активно работает в РФ и хорошо всем известна.

«Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе — Прим. ред) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении», — заявил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что противникам России не удалось сломить экономику страны. Он добавил, что финансовая система ни только не обрушилась, но продолжает свое развитие, пишет «Царьград».
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