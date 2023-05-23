Мишустин указал на важность для технологической безопасности развития нефтехимии

Развитие нефтехимической отрасли важно для обеспечения технологической безопасности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Китай.
Глава правительства посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec в городе Шанхай. Там он отметил, что данная организация давно и активно работает в РФ и хорошо всем известна.
«Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе — Прим. ред) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении», — заявил Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что противникам России не удалось сломить экономику страны. Он добавил, что финансовая система ни только не обрушилась, но продолжает свое развитие, пишет «Царьград».