«Наша армия набирает силу»: сенатор Цеков об отсутствии признаков военного ослабления РФ на Украине

У Запада не получается выставить Россию слабой и неспособной завершить СВО. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил сенатор Сергей Цеков.
Ранее глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью Die Welt сообщил, что не видит признаков ослабления армии России.
«Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — ответил он.
Офицер добавил, что не видит перспектив сворачивания Москвой своей деятельности в зоне проведения специальной военной операции. И это притом, что очень многие журналисты и высокопоставленные чиновники в странах Запада пытаются намеренно преувеличить слабость Кремля.
«Россия — это противник, которого всем нужно воспринимать всерьез», — подчеркнул Каль.
Комментируя слова главы разведки Германии сенатор Цеков сообщил, что коллективный Запад обладает огромным желанием увидеть Россию ослабевающей и особенно с учетом развития специальной военной операции.
«Под эти желания они подгоняли и соответствующие разведданные. То есть руководители государств, общества хотят это слышать, и им в общем-то подыгрывали. Но прошло время, люди увидели и поняли, что Россия не слабеет и более того, я считаю, что Россия набирает силу. Это видно по военным действиям. В рамках СВО задействуются новые системы вооружения, военная техника, причем очень эффективно», — сообщил ФАН политик.
Цеков добавил, что не все главы спецслужб желают подыгрывать своему обществу и своему руководству — есть те, кто объективно оценивают события в России. Эти люди занимаются разведкой всерьез, и как считает сенатор, ценятся, так как говорят пусть и непопулярную, но правду.
«Ну и мне кажется, что наша армия набирает силу. Войска ведь задействованы не только во время специальной военной операции, а армия расположена по всей территории Российской Федерации, она охраняет границы страны, концентрируется на опасных для нас направлениях. Просто мы понимаем, что от Соединенных Штатов Америки, от НАТО можно ждать любых провокаций и сохраняем возможности для отражения возможных атак и провокаций на различных направлениях. Армия России сильна, я в этом уверен на 100% и когда там говорят вторая армия, там первая армия, мне кажется, по боевым нашим качествам, по силе духа наших ребят мы вполне можем претендовать на то, чтобы быть первыми», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине.