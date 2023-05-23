«Наша армия набирает силу»: сенатор Цеков об отсутствии признаков военного ослабления РФ на Украине

Цеков добавил, что не все главы спецслужб желают подыгрывать своему обществу и своему руководству — есть те, кто объективно оценивают события в России. Эти люди занимаются разведкой всерьез, и как считает сенатор, ценятся, так как говорят пусть и непопулярную, но правду.