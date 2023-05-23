В Брянской области загорелся склад бывшего завода

В городе Дятьково Брянской области случился сильный пожар, информирует Telegram-канал SHOT. Сообщается, что за несколько километров от эпицентра происшествия видны клубы густого черного дыма.
По предварительным данным известно, что возгорание случилось на складе бывшего завода «Александр». Столб густого дыма поднялся сегодня примерно в 08:30 утра. На месте людей не было.
К месту происшествия прибыли соответствующие экстренные службы. Подробности случившегося на данный момент не уточняются.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Зауралье введен оранжевый уровень опасности из-за погоды. Сообщается, что в регионах сильная жара и полное отсутствие дождей.