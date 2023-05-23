В Новокузнецке школьники избили 12-летнюю девочку на детской площадке

В Новокузнецке группа школьников избила 12-летнюю девочку, которая заступилась за своего друга. Об этом сообщает канал «Инцидент Кузбасс» в Telegram.
Со слов отца пострадавшей, его дочь качалась на качели с друзьями на игровой площадке. Позже туда пришли подростки и попытались прогнать школьников. Один ребенок отказался уходить, после чего ему начали угрожать.
Отец заявил, что девочка вступилась за друга. После ее избили.
Известно, что свидетели происходящего сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как подростки напали на ребенка, нанося удары руками и ногами.
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