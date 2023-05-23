Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление в ближайшее время

Армия
Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление в ближайшее время

Контрнаступление украинской армии начнется в ближайшее время. Об этом в ходе интервью для японского телеканала NHK заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилл Буданов.

По его словам, у бойцов ВСУ есть необходимый минимум вооружений для проведения операции. Однако собеседник агентства не стал раскрывать даты, на которые назначена реализация плана.

«Могу только сказать, что (контрнаступление — Прим. ред) начнется в ближайшее время», — отметил Буданов.

Тем не менее он добавил, что Вооруженные силы Украины до сих пор нуждаются в поставках военной техники и боеприпасов. На этом фоне глава разведки выразил надежду на полную готовность западных государств к поддержке Киева.

Меж тем немецкий депутат Родерих Кизеветтер выступил за поставку крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров в зону конфликта. По словам политика, настало время странам НАТО пойти ва-банк.
контрнаступление всу Украина разведка кирилл буданов
Военкоры ФАН