Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление в ближайшее время

Контрнаступление украинской армии начнется в ближайшее время. Об этом в ходе интервью для японского телеканала NHK заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилл Буданов.
По его словам, у бойцов ВСУ есть необходимый минимум вооружений для проведения операции. Однако собеседник агентства не стал раскрывать даты, на которые назначена реализация плана.
«Могу только сказать, что (контрнаступление — Прим. ред) начнется в ближайшее время», — отметил Буданов.
Тем не менее он добавил, что Вооруженные силы Украины до сих пор нуждаются в поставках военной техники и боеприпасов. На этом фоне глава разведки выразил надежду на полную готовность западных государств к поддержке Киева.
Меж тем немецкий депутат Родерих Кизеветтер выступил за поставку крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров в зону конфликта. По словам политика, настало время странам НАТО пойти ва-банк.