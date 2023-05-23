Миронов предложил уравнять зарплаты мигрантов и россиян

Данная мера поможет повысить привлекательность российских специалистов при приеме на работу, а также уменьшить миграционную нагрузку, уверен Миронов. Также он предложил налагать штрафы на работодателей, не исполняющих данные требования, а деньги направлять на поддержку многодетных семей России.