Миронов предложил уравнять зарплаты мигрантов и россиян

Работодатели должны платить трудовым мигрантам не меньше, чем российским гражданам, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Депутат направил обращение с таким предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации», — говорится в письме парламентария.
Данная мера поможет повысить привлекательность российских специалистов при приеме на работу, а также уменьшить миграционную нагрузку, уверен Миронов. Также он предложил налагать штрафы на работодателей, не исполняющих данные требования, а деньги направлять на поддержку многодетных семей России.
Ранее автор газеты «Ридус» рассказывал о том, какие трудовые мигранты могут быть полезны России.