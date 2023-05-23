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Миронов предложил уравнять зарплаты мигрантов и россиян

Общество
Миронов предложил уравнять зарплаты мигрантов и россиян

Работодатели должны платить трудовым мигрантам не меньше, чем российским гражданам, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Депутат направил обращение с таким предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации», — говорится в письме парламентария.

Данная мера поможет повысить привлекательность российских специалистов при приеме на работу, а также уменьшить миграционную нагрузку, уверен Миронов. Также он предложил налагать штрафы на работодателей, не исполняющих данные требования, а деньги направлять на поддержку многодетных семей России.

Ранее автор газеты «Ридус» рассказывал о том, какие трудовые мигранты могут быть полезны России.
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