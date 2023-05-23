Мария Шукшина предложила заменить звезд телевидения героями Донбасса

Актриса Мария Шукшина высказалась о героях СВО и звездах. По мнению Артистки, первые должны заменить вторых на федеральном телевидении.Соответствующим мнением она поделилась в рамках выставочного проекта «Zaветaм Vерны».
По мнению звезды, участники спецоперации являются «героями нашего времени». Она уверена, что Россия нуждается в просветительских передачах. Такие шоу позволяют воспитать «умных и думающих людей».
«Я очень хочу, чтобы эти мужественные, смелые и честные люди заменили бы собой на всех федеральных площадках нашего телевидения тех звезд, которые палец о палец не ударили для духовного развития страны», — поделилась Шукшина.
Стоит отметить, что некоторые знаменитости из РФ после начала спецоперации уехали в другие страны. Как сообщает «Царьград», певица Тамара Гвердцители на концерте в США отказалась петь на русском.