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В Европе не отрицают, что Киев может получить истребители F-16 уже к осени

Политика
В Европе не отрицают, что Киев может получить истребители F-16 уже к осени

Истребители F-16 могут передать Киеву уже к осени 2023 года, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.

По данным американского издания, на континенте не отрицают такую возможность. Источник СМИ положительно ответил на вопрос журналистов о потенциальных поставках F-16 на Украину.

«Я думаю, да», — заявил собеседник Politico.

Схожее мнение также выразил дипломат из одной из стран Восточной Европы, утверждают журналисты. Отвечая на вопрос об истребителях, он подчеркнул: «Почему бы и нет?».

Первой страной, которая передаст Киеву F-16, могут стать Нидерланды, ранее сообщило Politico, ссылаясь на советника украинского министра обороны.
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