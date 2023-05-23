В Европе не отрицают, что Киев может получить истребители F-16 уже к осени

Истребители F-16 могут передать Киеву уже к осени 2023 года, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.
По данным американского издания, на континенте не отрицают такую возможность. Источник СМИ положительно ответил на вопрос журналистов о потенциальных поставках F-16 на Украину.
«Я думаю, да», — заявил собеседник Politico.
Схожее мнение также выразил дипломат из одной из стран Восточной Европы, утверждают журналисты. Отвечая на вопрос об истребителях, он подчеркнул: «Почему бы и нет?».
Первой страной, которая передаст Киеву F-16, могут стать Нидерланды, ранее сообщило Politico, ссылаясь на советника украинского министра обороны.