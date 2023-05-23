В Москве задержали участников «школы», которые занимались кражами телефонов

Московская полиция накрыла школу «воров». Преступники обучали взрослых и детей тому, как красть мобильные телефоны у граждан.
По данным источника издания «РЕН.ТВ», главой организации был мужчина из Рязани. Он объяснял четверым взрослым людям и трем подросткам, как красть устройства. Затем в группировку пришли еще три девушки.
Как сообщает источник, за период своей деятельности «школа» украла телефонов на сумму более 500 тысяч рублей. В результате всех участников задержали. Профильные органы возбудили уголовные дела. Некоторым из них грозит наказание по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений.
Ранее о кражах посылок на Украине рассказал японский волонтер. Его комментарий приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Подобные инциденты гость назвал «жалкой реальностью» этого государства.