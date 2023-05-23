В Москве задержали участников «школы», которые занимались кражами телефонов

Как сообщает источник, за период своей деятельности «школа» украла телефонов на сумму более 500 тысяч рублей. В результате всех участников задержали. Профильные органы возбудили уголовные дела. Некоторым из них грозит наказание по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений.