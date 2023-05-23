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Politico: США начали обдумывать обучение украинских пилотов управлению F-16 задолго до саммита G7

Армия
Politico: США начали обдумывать обучение украинских пилотов управлению F-16 задолго до саммита G7

Власти США задумались о возможности обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 задолго до саммита G7 в Хиросиме. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой американских чиновников.

Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена смягчить позицию по F-16. При этом в Пентагоне предупреждали, что возможные поставки способствуют эскалации конфликта и могут вынудить Россию предпринять ответные меры. Госсекретарь убедил администрацию президента в том, что Москва редко выходила за пределы риторических угроз в данном вопросе.

Вопрос о F-16 был поднят на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля. Накануне саммита G7 глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с Байденом высказался за то, чтобы США одобрили подготовку летчиков.

Ранее сообщалось, что власти Португалии оставят боевиков ВСУ без истребителей F-16. Об этом информирует «Царьград».
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