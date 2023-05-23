Politico: США начали обдумывать обучение украинских пилотов управлению F-16 задолго до саммита G7

Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена смягчить позицию по F-16. При этом в Пентагоне предупреждали, что возможные поставки способствуют эскалации конфликта и могут вынудить Россию предпринять ответные меры. Госсекретарь убедил администрацию президента в том, что Москва редко выходила за пределы риторических угроз в данном вопросе.