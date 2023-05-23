Четверо рабочих погибли в Подмосковье от угарного газа во время откачки воды из коллектора

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии и собираются изъять документацию у заказчика и исполнителя работ. В рамках разбирательства уже объявлен ряд судебных экспертиз, среди них судебно-медицинская. По факту смерти четверых мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.