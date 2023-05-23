Четверо рабочих погибли в Подмосковье от угарного газа во время откачки воды из коллектора

ЧП произошло накануне в подмосковном горокруге Мытищи. Здесь в коллекторе водоснабжения нашли тела четверых рабочих, которые должны были откачивать воду из коммуникационного сооружения. Об этом рассказали в региональном ГСУ СКР.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», правоохранители установили, что работники отравились угарным газом, который произошел из выхлопа бензиновой мотопомпы, использованной в ограниченном пространстве коллектора. Средств индивидуальной защиты органов дыхания при погибших найдено не было, уведомили в СКР по Подмосковью.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии и собираются изъять документацию у заказчика и исполнителя работ. В рамках разбирательства уже объявлен ряд судебных экспертиз, среди них судебно-медицинская. По факту смерти четверых мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.