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В России удалось потушить 104 природных пожара за сутки

Происшествия
В России удалось потушить 104 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы России потушили за прошедшие сутки 104 природных пожара общей площадью 5861 гектар. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

Сообщается, что ночью 23 мая в России действовали 65 лесных пожаров на площади в 7701 гектар. Наибольшая протяженность природных возгораний была зафиксирована в Забайкальском крае — 3380 гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 104 лесных пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бурятии преступили к тушению крупного лесного пожара площадью 360 гектаров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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