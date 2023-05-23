В Сумской области объявили эвакуацию жителей Ахтырского района на границе с Россией

Согласно информации, опубликованной администрацией в Facebook✱ (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta✱✱, признанной в РФ экстремистской), в общинах реализовываются действия по обеспечению безопасности граждан, в том числе и транспортировка желающих в места, где им ничего не будет угрожать.