На Украине власти Сумской области объявили об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов Ахтырского района. Об этом сообщили в региональной военной администрации.
Эвакуация пройдет в населенных пунктах, расположенных рядом с границей с Белгородской областью России, где сейчас проводится операция против украинских боевиков.
Согласно информации, опубликованной администрацией в Facebook✱ (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta✱✱, признанной в РФ экстремистской), в общинах реализовываются действия по обеспечению безопасности граждан, в том числе и транспортировка желающих в места, где им ничего не будет угрожать.
Ранее дроны ВСУ совершили атаку на два частных дома в Грайворонском районе Белгородской области, сообщает РИАМО.
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