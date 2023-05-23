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В Сумской области объявили эвакуацию жителей Ахтырского района на границе с Россией

Общество
В Сумской области объявили эвакуацию жителей Ахтырского района на границе с Россией

На Украине власти Сумской области объявили об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов Ахтырского района. Об этом сообщили в региональной военной администрации.

Эвакуация пройдет в населенных пунктах, расположенных рядом с границей с Белгородской областью России, где сейчас проводится операция против украинских боевиков.

Согласно информации, опубликованной администрацией в Facebook✱ (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta✱✱, признанной в РФ экстремистской), в общинах реализовываются действия по обеспечению безопасности граждан, в том числе и транспортировка желающих в места, где им ничего не будет угрожать.

Ранее дроны ВСУ совершили атаку на два частных дома в Грайворонском районе Белгородской области, сообщает РИАМО.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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