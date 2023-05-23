Терапия колыбельными: эксперт Анастасия Гончар рассказала о пользе песен перед сном

О лечебном терапевтическом воздействии колыбельных песен на ребенка известно давно. Отдельный цикл детского фольклора составляют колыбельные песни. Они предназначены для ребенка и имеют одного исполнителя – мать или другого члена семьи.
Уже с первых дней жизни, с первых колыбельных ребенок учится распознавать звуки, ритм, сердцем ощущать красоту спетых самым дорогим человеком слов. Колыбельные – это жанр, который имеет четко определенную функцию: успокоить и убаюкать малыша. Об этом рассказала корреспонденту ФАН актриса, певица, эксперт по голосу и проявленности Анастасия Гончар.
«Поскольку единственным слушателем является ребенок, который только начинает понимать отдельные слова и реалии действительности, то в колыбельных используется простая общеупотребительная лексика, без сложных поэтических приемов. К основным функциям колыбельных относят: практически-бытовую, познавательную, эмоциональную, психотерапевтическую, морально-этическую и функцию формирования эстетического чутья», – объяснила Гончар.
Специфической чертой колыбельных песен является наличие характерных мелодий и припевов, представляющих собой ритмичное повторение определенных слов или звуков. Благозвучие речи усиливается путем использования уменьшительно-ласкательных форм, через которые передается нежное отношение к ребенку.
«Как правило, ребенок еще не понимает значения слов колыбельной, но улавливает звуки, созвучные высказывания, и песня становится одним из способов его знакомства с миром. Поэтому, исполняя колыбели, мамы вкладывают в них все богатство чувств, которые хотят словами передать младенцу. Колыбельная песня рассказывает о реальной жизни, которая нас окружает: предметы, явления, живые существа; об основных законах и нормах; приучает детей к окружающему миру, к быту; дети учатся через песенные ситуации представлять свое участие в жизни взрослых», – добавила специалист.
Колыбельные песни имеют сакральный смысл для всего человечества. Их невозможно заменить современным гаджетам и аудио-песням. По мнению собеседницы ФАН, в будущем дети, которые засыпают под телевизор, страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
«Когда мама держит своего малыша на руках или находился рядом – мама и малыш сонастраиваются с "единым ритмом" биения сердца. Именно тогда начинает зарождаться та "магия" вибрации звука. История колыбельных песен начиналась с "нашептываний", "заклинаний-оберегов", которые были схожи с молитвой (от сглаза, болезней, недугов, напастей). Молитва имеет колоссальную силу благодаря особой вибрации звука. Таким же образом "работает" колыбельная песня», – подчеркнула Анастасия Гончар.
Колыбельная, которую мама поет малышу, действует как мантра или молитва. В ней важен звук: когда вы звучите мягко, плавно, нежно, почти шепотом – в голосе создается определенная вибрация. Вибрация звука – это акустическая волна на определенной частоте. И эта частота зависит от энергии мамы, которая «транслируется» через звук. Когда звуковая волна распространяется, частицы звука приобретают колебательное движение.
В 60-х годах XX века шведским ученым Гансом Дженни было доказано, что звук формирует и структурирует предметы материального мира. Эту новую отрасль науки он назвал «киматикой». Если на металлическую пластину высыпать песок, распределить его по поверхности и включить звук, частицы песка начнут вибрировать и двигаться, в итоге создавая разнообразные узоры. И в зависимости от звуковых волн будет меняться рисунок: чем выше частота звука, тем рисунок сложнее. Ганс Дженни доказал, что благодаря звуку можно лечить многие болезни.
«В зависимости от того, какой мы выбираем тембр звучания – мы по-разному воздействуем на тот или иной орган. Так мы можем восстанавливать органы и системы организма в целом с помощью звучания. И колыбельные, которые исполняет мама или родной человек малышу – это идеальное средство для восстановления его организма. Когда мама спокойна, добра, находится в состоянии любви и гармонии, и поет своему малышу колыбельную – она "закладывает" на энергетическом уровне "исцеление" его души и тела. Дети, которым родители поют на ночь, в принципе лучше развиваются, быстрее схватывают и запоминают информацию», – рассказала эксперт.
Колыбельные можно петь самому себе, убаюкивая себя, ритмично покачиваясь, сонастраиваясь со своим внутренним ритмом. Закладывая определенную эмоцию или состояние, мы воспроизводим вибрацию, которая необходима для лечения организма. Если вы находитесь в состоянии покоя, умиротворения, счастья, гармонии, наслаждения, радости, если вам хорошо, то вы закладываете правильные энергии для реализации этой вибрации через звук. Это называется «петь от души».
«Слова колыбельной – это семена, которые потом дадут всходы, они проникают в глубинные слои психики, сохраняясь в памяти человека на всю жизнь. Функция колыбельных – помочь при помощи вокала и звука выразить свою любовь и заботу, стать своего рода основой для здорового развития», — заключила Анастасия Гончар.
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