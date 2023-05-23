Терапия колыбельными: эксперт Анастасия Гончар рассказала о пользе песен перед сном

В 60-х годах XX века шведским ученым Гансом Дженни было доказано, что звук формирует и структурирует предметы материального мира. Эту новую отрасль науки он назвал «киматикой». Если на металлическую пластину высыпать песок, распределить его по поверхности и включить звук, частицы песка начнут вибрировать и двигаться, в итоге создавая разнообразные узоры. И в зависимости от звуковых волн будет меняться рисунок: чем выше частота звука, тем рисунок сложнее. Ганс Дженни доказал, что благодаря звуку можно лечить многие болезни.