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Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Происшествия
Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Брянские пользователи соцсетей рассказали о дорожном инциденте в сообществе «Типичный Брянск».

По словам очевидцев, ДТП произошло в Советском районе Брянска на пешеходном переходе около остановки общественного транспорта «Противопожарный центр». Подросток, не слезая с электросамоката, попытался пересечь дорогу, сообщает РИА «Стрела».

В этот момент на него наехал автомобиль. На место инцидента оперативно прибыла машина «Скорой помощи». Точной информации о состоянии пострадавшего, как и официальных заявлений от профильных структур пока нет.
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