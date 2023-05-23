Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Брянские пользователи соцсетей рассказали о дорожном инциденте в сообществе «Типичный Брянск».
По словам очевидцев, ДТП произошло в Советском районе Брянска на пешеходном переходе около остановки общественного транспорта «Противопожарный центр». Подросток, не слезая с электросамоката, попытался пересечь дорогу, сообщает РИА «Стрела».
В этот момент на него наехал автомобиль. На место инцидента оперативно прибыла машина «Скорой помощи». Точной информации о состоянии пострадавшего, как и официальных заявлений от профильных структур пока нет.