ВТБ вошел в консорциум по покупке доли в «Яндекс»

ВТБ стал членом консорциума для покупки доли в «Яндекс», сообщил глава банка Андрей Костин. Подробности сделки еще будут обсуждаться.
Костин в своем заявлении не раскрыл имена других участников консорциума. Он лишь отметил, что ВТБ стал участником большой сделки. Кроме того, глава банка добавил, что процедура может завершиться до конца текущего года.
Прежде стали известны первые участники сделки по покупке контрольного пакета акций «Яндекса». Это российские бизнесмены Владимир Потанин, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов. Все детали предстоящего консорциума (его состав, доли и сумма сделки) будут обсуждаться на совете директоров транснациональной компании.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Государственной думе выступают против введения шестидневной рабочей недели в России. Депутат Светлана Бессараб считает, что данная инициатива вредна.