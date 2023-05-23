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Лось стал жертвой ДТП в Новосибирской области

Происшествия
Лось стал жертвой ДТП в Новосибирской области

Глава Минприроды Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал о дорожном инциденте на Бердском шоссе под Новосибирском.

Как пояснил Шестернин на своей странице в соцсети «Вконтакте», лось не успел перебежать через Бердское шоссе и угодил под колеса автомобиля, водитель которого не сумел вовремя среагировать на возникновение такого препятствия, сообщает sibkray.ru.

В итоге от удара машины лось подлетел в воздух и рухнул на обочину. Узнав об инциденте, Шестернин прибыл на место ДТП, чтобы организовать доставку животного к ветеринарам. Но выяснилось, что лось уже скончался, водитель при этом отделался испугом.
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