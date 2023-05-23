Лось стал жертвой ДТП в Новосибирской области

В итоге от удара машины лось подлетел в воздух и рухнул на обочину. Узнав об инциденте, Шестернин прибыл на место ДТП, чтобы организовать доставку животного к ветеринарам. Но выяснилось, что лось уже скончался, водитель при этом отделался испугом.