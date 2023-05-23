Огонь полностью уничтожил комбайн в Мордовии

Когда пожарные ПЧ-18 прибыли на место ЧП, комбайн был уже полностью охвачен пламенем. Несмотря на усилия сотрудников регионального МЧС, спасти сельскохозяйственную технику от огня не удалось. В итоге комбайн выгорел полностью и восстановлению не подлежит.