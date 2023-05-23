В Бундестаге призвали союзников поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Страны Запада должны пойти ва-банк в вопросе снабжения украинской армии вооружениями, отправив в зону конфликта крылатые ракеты Taurus. Такое заявление сделал депутат, эксперт по вопросам обороны Христиано-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер.
По мнению немецкого политика, союзникам стоит передать ВСУ все возможные виды техники и боеприпасов. Тем не менее он подчеркнул, что речь идет об оружии, допустимом с точки зрения международного права.
«Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии», — отметил Кизеветтер в интервью для редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Он добавил, что в текущей ситуации больше нельзя придерживаться «красных линий». В связи с этим странам НАТО следует предоставить Киеву все, что они могли бы использовать сами в подобных обстоятельствах.
Как сообщил депутат Бундестага, 10 лет назад правительство страны закупило порядка 600 ракет Taurus. Однако лишь 150 снарядов сейчас готовы к использованию, признал он.
При этом накануне стало известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области, после чего местные власти ввели режим контртеррористической операции. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков посоветовал жителям Грайворонского района пока не возвращаться в свои дома, говорится в материале издания «ФедералПресс».