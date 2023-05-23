Глава Белгородской области Гладков уточнил сведения о двух раненых мирных жителях из Глотово

Уточненную информацию по двум раненым мирным жителям из села Глотово в Белгородской области озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшей в результате обстрела, осуществленного ВСУ, оказалась семейная пара. Мирных жителей доставили в городскую больницу №2.
Медики диагностировали у женщины осколочные ранения нижних конечностей и травматический шок. Она находится в тяжелом состоянии. Мужчина получил ранения брюшной клетки. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
«Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские военные ранее сбросили с беспилотника взрывное устройство в Борисовском районе Белгородской области. При атаке в поселке Борисовка повредилась кровля частного жилого дома, сообщил губернатор региона.