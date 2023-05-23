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Два природных пожара тушат в Амурской области

Происшествия
Два природных пожара тушат в Амурской области

В управлении МЧС и Амурского центра ГЗ и ПБ оценили ситуацию с лесными пожарами в регионе.

По данным ведомства, на данный момент в Шимановском районе в 11 километрах от села Саскаль спасатели продолжают бороться с двумя природными пожарами, выявленными ранее летчиком-наблюдателем Амурской авиабазы. В тушении участвуют 150 специалистов. Реальной угрозы населенным пунктам сейчас нет, сообщает AmurInfo.

За последние сутки пожарным пришлось ликвидировать десять очагов возгорания сухой травы, которые возникали по вине нерадивых граждан не только в полях, но даже в пределах населенных пунктов.
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