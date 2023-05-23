Финансист Янбаева назвала отсутствие целей главной проблемой при накоплении денег

Финансист Фатима Янбаева объяснила, почему у многих россиян не получается накопить денег. Она уверена, что в первую очередь желающим мешает отсутствие целей.
По мнению эксперта, большая часть людей откладывает деньги без каких-либо конкретных планов на будущее. Наш мозг не воспринимает подобные программы, поэтому не стремится их выполнять.
«Ему нужны четкие и конкретные цели: на что копим, какую сумму и к какому сроку. Иначе все накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что», — подчеркнула специалист в беседе с изданием «Газета.Ru».
Янбаева также призвала не ставить себя в жесткие рамки. Отказ от любых радостей приведет к стрессам и срывам. Таким образом, люди не получают ничего, кроме напряжения и не чувствуют восторга, когда цель достигнута.
Чтобы решить денежный вопрос, некоторые берут кредиты. В комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» финансовый консультант Андрей Ярошко объяснил, как не попасть в кабалу.