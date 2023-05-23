Мишустин назвал уровень инфляции в России самым низким в Европе

Мишустин указал, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 3,5%. Также он обратил внимание, что банки, а также фондовые и валютные рынки продолжают работать в обычном режиме благодаря национальной платежной инфраструктуре.