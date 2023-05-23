Мишустин назвал уровень инфляции в России самым низким в Европе

Инфляция в России замедлилась до 2,3% годовых, что является среди всех стран Европы минимальным показателем. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
Премьер указал, что Россия по целому ряду экономических параметров ощутимо выросла. В прошлом году был достигнут исторический максимум по сбору зерновых — 157 миллионов тонн, чем значительно превзошли достижения СССР. Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на сахар, растительное масло, мясо, зерно и рыбу.
Мишустин указал, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 3,5%. Также он обратил внимание, что банки, а также фондовые и валютные рынки продолжают работать в обычном режиме благодаря национальной платежной инфраструктуре.
Ранее Мишустин сообщил, что мечты Запада не сбылись и Россия устояла под натиском санкций. Об этом информирует «Царьград».