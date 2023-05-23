Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА

Система противовоздушной обороны сбила беспилотники в небе над Белгородом и населенными пунктами в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб уточняют информацию о нанесенном ущербе и разрушениях на земле, подчеркнул чиновник.
Днем ранее сообщалось о проникновении диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского городского округа. После этого власти ввели в Белгородской области режим контртеррористической операции.
Как указал Гладков, во вторник спецслужбы продолжили зачистку территории от нарушителей. Согласно имеющейся информации, в результате атаки украинских боевиков пострадали восемь мирных жителей.