Норвежский депутат предложил направлять беженцев за пределы Европы

Страны ЕС должны рассмотреть вопрос о направлении беженцев в «безопасные третьи страны», заявил депутат норвежского парламента Эрленд Виборг в обращении к членам правительства.
Парламентарий отметил, что страны Союза беженцев испытывают повышенную миграционную нагрузку и сталкиваются из-за этого со множеством проблем. Перемещение беженцев в другие страны может стать решением в ситуации, когда приток мигрантов постоянно растет, предложил Виборг.
«Я задаюсь вопросом, работает ли правительство над направлением просителей убежища, которые не прибывают из Европы, в безопасные страны за пределами Европы», — заявил политик.
Ранее кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что вышлет всех беженцев из страны в случае своей победы на выборах. Второй тур избирательной кампании в стране состоится 28 мая.