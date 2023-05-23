Норвежский депутат предложил направлять беженцев за пределы Европы

Парламентарий отметил, что страны Союза беженцев испытывают повышенную миграционную нагрузку и сталкиваются из-за этого со множеством проблем. Перемещение беженцев в другие страны может стать решением в ситуации, когда приток мигрантов постоянно растет, предложил Виборг.