Главком ВС Швеции пожаловался, что поддержка Киева влияет на собственную оборону

По его словам, Швеция намерена удвоить численность своей армии до 120 тыс. человек к 2035 году, но страна отправила на Украину техники почти на 17 млн крон. На этом фоне возникли опасения, что королевство столкнется с дефицитом средств в казне для подготовки призывников, инвестиций и организации учений.