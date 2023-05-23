Главком ВС Швеции пожаловался, что поддержка Киева влияет на собственную оборону

Военная поддержка Киева обходится слишком дорого Стокгольму, что чревато ухудшением обороноспособности Швеции, заявил главком ВС скандинавского королевства Микаэль Бюден.
По его словам, Швеция намерена удвоить численность своей армии до 120 тыс. человек к 2035 году, но страна отправила на Украину техники почти на 17 млн крон. На этом фоне возникли опасения, что королевство столкнется с дефицитом средств в казне для подготовки призывников, инвестиций и организации учений.
Причем ВС Швеции уже сейчас оказались перед лицом нехватки оборудования. Схожая ситуация наблюдается и с боеприпасами, передает телеканал TV4.
Киев ранее попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи киевскому режиму шведских истребителей Gripen. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
Турция не готова обсуждать вопрос вступления Швеции в НАТО, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.