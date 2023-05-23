Минобороны подготовило проект о компенсации пенсии на время службы в зоне СВО

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о том, что в Минобороны РФ подготовили законопроект о полной компенсации пенсии на время службы в СВО, информирует «Интерфакс».
Миронов отметил, что прежде действовал закон, согласно которому военнослужащий пенсионер при частичной мобилизации терял пенсионные начисления. Отныне новый указ позволит ветеранам стопроцентно компенсировать потери.
Данный законопроект подготовлен наряду с другими указами, которые нацелены на компенсационные выплаты отдельным категориям военнослужащих. На текущий момент все проекты проходят процедуру согласования в федеральных ведомствах исполнительной власти.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении возмещения по пенсионным накоплениям. Законодательство компенсировало только суммы вкладов до 1,4 миллиона рублей.