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Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Армия
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Украинские боевики из двух бригад попытались вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении, однако российские военные не позволили это сделать. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам Савчука, в районе Серебрянского лесничества и на Торском участке противник из состава 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины совершил попытку вернуть утраченные позиции.

«Но в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» понес значительные потери в личном составе и технике», — добавил он.

Также авиация группировки «Центр» ударила по опорным пунктам и местам временной дислокации противника на Краснолиманском направлении. Удары российской артиллерии нанесли огневое поражение по территории сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники ВСУ.

Ранее авиация РФ ударила по складам боеприпасов ВС Украины под Красным Лиманом, сообщает РИАМО.
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