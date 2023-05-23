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Фургон протаранил защитные ограждения на площади у Белого дома

Происшествия
Фургон протаранил защитные ограждения на площади у Белого дома

Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от официальной резиденции президента США. Инцидент произошел в Лафайет-сквер в центре Вашингтона, сообщил представитель американской Секретной службы Энтони Гульельми.

В настоящее время правоохранители проводят расследование по факту случившегося. При этом стало известно, что водителя транспортного средства задержали на месте.

Согласно предварительным данным, наезд был совершен умышленно. Однако в результате аварии никто из сотрудников Белого дома и Секретной службы не пострадал, отметил Гульельми в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).

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