Фургон протаранил защитные ограждения на площади у Белого дома

Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от официальной резиденции президента США. Инцидент произошел в Лафайет-сквер в центре Вашингтона, сообщил представитель американской Секретной службы Энтони Гульельми.
В настоящее время правоохранители проводят расследование по факту случившегося. При этом стало известно, что водителя транспортного средства задержали на месте.
Согласно предварительным данным, наезд был совершен умышленно. Однако в результате аварии никто из сотрудников Белого дома и Секретной службы не пострадал, отметил Гульельми в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился подробностями о состоянии писателя Захара Прилепина, получившего травмы во время покушения. По словам политика, публицист «бодр настолько, насколько это возможно».