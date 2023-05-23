В Италии турист попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона длиной в сутки

Турист из Германии приехал в Италию и сутки занимался сексом с женой. В результате он может потерять пенис из-за некроза.
Как сообщает издание Daily Mirror, супруги приняли наркотики. Сам 50-летний мужчина смешал вещества с таблетками «Виагры». После этого пара занялась интимом. Это длилось 24 часа.
После этого, как сообщают СМИ, у мужчины начался септический шок. Это привело к некрозу пениса и мошонки. Не исключено, что после этого ему ампутируют половой орган. Сами врачи ссылаются на конфиденциальность данных и не делятся деталями об этом случае.
Ранее в Видном девочке извлекли из лба рог единорога. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ребенок получил травму два года назад, после чего на голове появилось уплотнение. К специалистам родители обратились только в этом году.