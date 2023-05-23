В Италии турист попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона длиной в сутки

После этого, как сообщают СМИ, у мужчины начался септический шок. Это привело к некрозу пениса и мошонки. Не исключено, что после этого ему ампутируют половой орган. Сами врачи ссылаются на конфиденциальность данных и не делятся деталями об этом случае.