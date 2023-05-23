Российские военнослужащие ответили плотным артиллерийским огнем на вечернюю и ночную активизацию техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВС РФ также задействовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). В ответе на активизацию украинской военной техники участвовала и российская авиация.
«Отшлифовали все пилоты ВКС РФ, отработавшие по врагу с неба», — подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», который предназначен для уничтожения вражеской бронетехники, летательных аппаратов, а также фортификационных сооружений.
Американский журналист Сеймур Херш, в свою очередь, опубликовал новое сенсационное расследование. Оказывается, Польша и прибалтийские страны убеждают Киев заключить мир с Россией любой ценой, сообщает издание «Вечерняя Москва».