Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Владимир Рогов рассказал о плотном ответе огнем на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

Армия
Владимир Рогов рассказал о плотном ответе огнем на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

Российские военнослужащие ответили плотным артиллерийским огнем на вечернюю и ночную активизацию техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВС РФ также задействовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). В ответе на активизацию украинской военной техники участвовала и российская авиация.

«Отшлифовали все пилоты ВКС РФ, отработавшие по врагу с неба», — подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», который предназначен для уничтожения вражеской бронетехники, летательных аппаратов, а также фортификационных сооружений.

Американский журналист Сеймур Херш, в свою очередь, опубликовал новое сенсационное расследование. Оказывается, Польша и прибалтийские страны убеждают Киев заключить мир с Россией любой ценой, сообщает издание «Вечерняя Москва».
вс россии владимир рогов запорожская область техника всу
Военкоры ФАН