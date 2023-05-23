В Сахалинской области 15-летняя девочка сбежала из дома и исчезла

На данный момент организованы поиски пропавшей 14-летней девочки. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР).
Происшествие случилось в городе Южно-Сахалинск. После исчезновения 14-летней девочки полицейскими и волонтерами были организованы ее поиски.
Региональные следователи проводят проверку по факту исчезновения подростка. В последний раз девочка была одета в джинсы, розовые кроссовки и черный свитер.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка пропала без вести во время прогулки в Анжеро-Судженске Кемеровской области.