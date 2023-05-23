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Мишустин ожидает увеличения товарооборота России и Китая до 200 млрд долларов

Экономика
Мишустин ожидает увеличения товарооборота России и Китая до 200 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем может достичь рекордного объема в 200 миллиардов долларов в текущем году. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, во вторник прибывший в Шанхай.

Как указал глава правительства, по итогам первого квартала 2023 года отмечается расширение двустороннего сотрудничества в экономической сфере. За указанный период времени общая стоимость продукции, которую Москва и Пекин поставили друг другу, достигла порядка 52 миллиардов долларов.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств — Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин — довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — подчеркнул политик в ходе Российско-Китайского бизнес-форума.

Кроме того, он назвал КНР основным торговым партнером РФ. По словам Мишустина, позиции Москвы в соответствующем китайском рейтинге также улучшились — страна поднялась с десятого места в списке на седьмое.

При этом данный процесс сопровождается серьезными качественными трансформациями, включая снижение зависимости от американского доллара.

«Если в 2021 году лишь около четверти расчетов между нашими странами проводилось в национальных валютах, то в прошлом году — уже почти две трети», — резюмировал политик, пообещав и впредь работать в этом направлении.

Накануне стало известно, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибудет в столицу России в конце недели. Дипломат обсудит с коллегами из Москвы урегулирование украинского кризиса.
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