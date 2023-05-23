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Reuters: Шесть африканских лидеров объединились чтобы убедить Москву и Киев заключить мирное соглашение

Политика
Reuters: Шесть африканских лидеров объединились чтобы убедить Москву и Киев заключить мирное соглашение

Шесть лидеров африканских стран объединились с миссией подтолкнуть Россию и Украину к мирным переговорам. Официальные лица Южной Африки готовятся посетить оба государства, чтобы обсудить с лидерами эту инициативу, сообщает Reuters.

«Первое — это прекращение военных действий. Второе — это рамки для прочного мира», — приводит агентство заявление представителя южноафриканского председательства Винсента Магвеньи.

Представители африканских государств планируют посетить Москву и Киев для обсуждения возможностей мирного соглашения уже в начале июня. Посол Украины в Южной Африке Любовь Абравитова при этом заявила, что позиция президента страны Зеленского в отрицании возможностей переговоров остается неизменной.

Ранее политолог Андрей Суздальцев сообщил, что дипломатическая инициатива ЮАР, направленная на активизацию мирных переговоров по украинскому кризису, свидетельствует о начале положительных внешнеполитических процессов, происходящих на международной арене.
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