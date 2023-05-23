Reuters: Шесть африканских лидеров объединились чтобы убедить Москву и Киев заключить мирное соглашение

Представители африканских государств планируют посетить Москву и Киев для обсуждения возможностей мирного соглашения уже в начале июня. Посол Украины в Южной Африке Любовь Абравитова при этом заявила, что позиция президента страны Зеленского в отрицании возможностей переговоров остается неизменной.