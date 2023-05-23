«Бодр настолько, насколько это возможно»: губернатор Никитин рассказал о состоянии писателя Захара Прилепина

Стали известны подробности о состоянии писателя Захара Прилепина. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что публицист «бодр настолько, насколько это возможно».
В своих социальных сетях он заявил, что все находится «под контролем». Врачи помогают Прилепину реабилитироваться после недавнего инцидента.
«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм», — подчеркнул Никитин.
Однако медики не говорят, когда Прилепин сможет уехать из больницы и продолжать свою деятельность. Сам губернатор Нижегородской области также отказывается давать какие-либо суждения по этому поводу.
«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — резюмировал он.
Ранее пресс-служба писателя сообщила о том, что он начал процесс реабилитации. Слова представителей публициста приводит RT. Отмечается, что состояние у Прилепина стабильное.