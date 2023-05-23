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Последствия атаки украинских диверсантов на Белгородскую область обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Последствия атаки украинских диверсантов на Белгородскую область обсудят в «Патриоте»

Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, причины пока неизвестны. Также есть информация о двух раненых.

В результате нападения диверсантов на округ вчера, 22 мая, восемь человек получили ранения, также были повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации. Для уничтожения нападавших в области был введен режим контртеррористической операции.

Насколько надежно защищены границы Российской Федерации? Как сказывается на населении отсутствие официальных комментариев о ситуации от Минобороны, почему мы слышим только комментарии губернатора Гладкова? Справедлива ли критика в адрес военных корреспондентов, которых упрекают в паникерстве? Насколько эффективно сработали пропагандистские структуры ЦИПСО, а насколько – федеральные СМИ?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин;

— главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эфир состоится 23 мая, во вторник, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.

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