Последствия атаки украинских диверсантов на Белгородскую область обсудят в «Патриоте»

Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, причины пока неизвестны. Также есть информация о двух раненых.
В результате нападения диверсантов на округ вчера, 22 мая, восемь человек получили ранения, также были повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации. Для уничтожения нападавших в области был введен режим контртеррористической операции.
Насколько надежно защищены границы Российской Федерации? Как сказывается на населении отсутствие официальных комментариев о ситуации от Минобороны, почему мы слышим только комментарии губернатора Гладкова? Справедлива ли критика в адрес военных корреспондентов, которых упрекают в паникерстве? Насколько эффективно сработали пропагандистские структуры ЦИПСО, а насколько – федеральные СМИ?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин;
— главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эфир состоится 23 мая, во вторник, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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