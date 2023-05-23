Последствия атаки украинских диверсантов на Белгородскую область обсудят в «Патриоте»

Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, причины пока неизвестны. Также есть информация о двух раненых.