Певицу Леди Гагу уличили в резком похудении из-за применения препарата для диабетиков

В Сети появились фотографии, на которых видно, как сильно похудела Леди Гага. Фанаты обеспокоились диетой звезды, ведь сброс веса произошло слишком резко и быстро. Об этом сообщило издание Life & Style.
Ситуация обострилась после публикации нового клипа исполнительницы на песню «Born this way». Увидев в нем певицу, фанаты попросту не узнали ее.
По мнению поклонников, звезда так быстро и так заметно смогла похудеть лишь при применении известного препарата для диабетиков, который вовсе не предназначен для применения здоровыми людьми.
Ранее российская телеведущая Ксения Бородина опровергла информацию об использовании препарата для диабетиков ради похудения.