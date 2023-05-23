Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что не увидел признаков ослабления России

Политика
Глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что не увидел признаков ослабления России

Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что Россия, как и прежде готова вести боевые действия в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Россия дальше способна продолжать военные действия в долгосрочной перспективе восполняя оружия, боеприпасы и военнослужащих.

«В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — прокомментировал Каль.

Ранее сообщалось, что между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине.
россия боевые действия бруно каль германия
Военкоры ФАН