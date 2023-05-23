Глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что не увидел признаков ослабления России

Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что Россия, как и прежде готова вести боевые действия в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
Россия дальше способна продолжать военные действия в долгосрочной перспективе восполняя оружия, боеприпасы и военнослужащих.
«В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — прокомментировал Каль.
Ранее сообщалось, что между главами МИД Венгрии и Германии возник конфликт из-за блокировки помощи Украине.