The Hill: Украина может лишиться поддержки Вашингтона из-за угрозы дефолта в США

Украина может столкнуться с нехваткой финансов и боеприпасов из-за риска дефолта в США. В текущей экономической обстановке, Соединенное Штаты Америки возможно не смогут продолжать поддерживать Киев, сообщает The Hill.
«Задержки, вызванные сохраняющимся тупиком с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего украинского контрнаступления, отложили серьезные переговоры о следующем раунде финансирования», — пишет издание.
О вероятности дефолта уже к началу июня сообщили министр экономики США Джанет Йеллен и сенатор Кевин Маккарти. В Сети американские пользователи возмущены огромными пакетами военной и финансовой помощи Киеву в настоящем экономическом положении.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с дефолтом уже через десять дней из-за бездействия президента США Джо Байдена.