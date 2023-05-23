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The Hill: Украина может лишиться поддержки Вашингтона из-за угрозы дефолта в США

Политика
The Hill: Украина может лишиться поддержки Вашингтона из-за угрозы дефолта в США

Украина может столкнуться с нехваткой финансов и боеприпасов из-за риска дефолта в США. В текущей экономической обстановке, Соединенное Штаты Америки возможно не смогут продолжать поддерживать Киев, сообщает The Hill.

«Задержки, вызванные сохраняющимся тупиком с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего украинского контрнаступления, отложили серьезные переговоры о следующем раунде финансирования», — пишет издание.

О вероятности дефолта уже к началу июня сообщили министр экономики США Джанет Йеллен и сенатор Кевин Маккарти. В Сети американские пользователи возмущены огромными пакетами военной и финансовой помощи Киеву в настоящем экономическом положении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с дефолтом уже через десять дней из-за бездействия президента США Джо Байдена.
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