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В Башкортостане огнеборцы во время тушения пожара обнаружили тело погибшей женщины

Происшествия
В Башкортостане огнеборцы во время тушения пожара обнаружили тело погибшей женщины

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение пятиэтажного бревенчатого дома площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Башкортостану.

В Иглинском районе Башкортостана в ночь на вторник, 23 мая, поступила информация о произошедшем пожаре. Вспыхнул огонь в пятиэтажном бревенчатом доме по улице Горького в селе Иглино.

На тушение пожара незамедлительно были отправлены пожарные и экстренные службы. Им удалось ликвидировать возгорание.

В сгоревшем доме нашли тело женщины. На данный момент личность погибшей устанавливается.

Правоохранительные службы выясняют обстоятельства и причины возгорания. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что заживо сгоревший в подмосковном Раменском школьник не был пироманом и воспитывался в благополучной семье.
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