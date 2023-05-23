Жена Евгения Петросяна отправилась в путешествие без мужа и сына

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в соцсети счастливую фотографию с чемоданом в руках, рассказав, что поедет в отдых вместе с мамой. Супруга юмориста подчеркнула, что давно обещала матери организовать ей небольшой отпуск, так что выкроила 5 дней для совместного плавания.
Бруханова уверена, что нет никаких поводов для паники и продолжает вести обычный образ жизни, на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у супруга. Все потому что сам Петросян не подтвердил новости о своем дурном самочувствии.
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