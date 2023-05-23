Губернатор Вячеслав Гладков: зачистка территории в Белгородской области после атаки ДРГ продолжается

В Грайвороновском округе Белгородской области продолжается зачистка территории. Задействованы Министерство обороны и силовые структуры, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области сообщил, что возвращаться в свои дома населению, эвакуированному из опасной зоны, в настоящее время нельзя. Как только ситуация в регионе будет урегулирована, губернатор и руководители населенных пунктов доведут информацию до жителей.
«Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей», — пишет глава субъекта.
В настоящее время силовики не смогли до них добраться. Первоначальной задачей утром будет эвакуация раненых.
Ранее украинские боевики нанесли удар по Белгородской области, сбросив с беспилотника взрывное устройство в Борисовском районе.