Киеву во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским следует ожидать рост давления после саммита «Большой семерки». Об этом в статье для Financial Times сообщает обозреватель Гидеон Рахман.
Эксперт считает, что помощь, которую сейчас получает Украина, может стать наивысшей точкой поддержки Киева. Запад столкнется с трудностями после того, как контрнаступление ВСУ потерпит поражение.
«Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», — пишет обозреватель.
Рахман сообщает, что уже сейчас Европа сообщает об истощении запасов. В случае победы на выборах президента США в 2024 году Дональда Трампа, шуирокую трибуну получат люди, которые выступают против спонсирования Украины.
Ранее читатели New York Times заподозрили, что президент Украины Владимир Зеленский «уже в гробу».