В Красноярском крае водитель на большой скорости сбил насмерть пешехода

Пострадавший в ДТП получил тяжелые травмы и скончался после приезда скорой помощи. Об этом сообщает МВД региона.
На опубликованных видео видно, как ночью в темной одежде посреди дороги внезапно появляется 51-летний прохожий. 30-летний водитель автомобиля Nissan не успел вовремя свернуть в сторону и сбил пешехода.
Полицейские рассказали, что на месте происшествия был найден телефон сотрудницы местного медучреждения. Полицейские установили, что погибший наблюдался в этом лечебном учреждении. Незадолго до гибели он украл телефон и ушел.
Сейчас региональная полиция проводит доследственную проверку. Также назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля «Урал» с вахтовиками погиб один человек.