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В Красноярском крае водитель на большой скорости сбил насмерть пешехода

Происшествия
В Красноярском крае водитель на большой скорости сбил насмерть пешехода

Пострадавший в ДТП получил тяжелые травмы и скончался после приезда скорой помощи. Об этом сообщает МВД региона.

На опубликованных видео видно, как ночью в темной одежде посреди дороги внезапно появляется 51-летний прохожий. 30-летний водитель автомобиля Nissan не успел вовремя свернуть в сторону и сбил пешехода.

Полицейские рассказали, что на месте происшествия был найден телефон сотрудницы местного медучреждения. Полицейские установили, что погибший наблюдался в этом лечебном учреждении. Незадолго до гибели он украл телефон и ушел.

Сейчас региональная полиция проводит доследственную проверку. Также назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля «Урал» с вахтовиками погиб один человек.
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